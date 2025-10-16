Дата публикации: 16-10-2025 18:36

Молодой испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль может в скором времени сменить клубную прописку. Об этом сообщает авторитетный источник Defensa Central.

Согласно полученной информации, 18-летний футболист испытывает разочарование из-за критики, поступающей от главного тренера команды Ханса-Дитера Флика, и рассматривает вариант с уходом из «Барселоны» в поисках новых вызовов и возможностей.

Французский грант «Пари Сен-Жермен» готов сделать рекордное предложение, превзойдя прежний мировой трансферный рекорд в 222 миллиона евро за Неймара, чтобы подписать контракты с молодым талантом из Испании. Кроме того, сам Ламин открыт к переходу в Английскую Премьер-лигу, что расширяет круг возможных вариантов для его дальнейшей карьеры.

В нынешнем сезоне молодой футболист уже провел пять матчей за «Барселону» во всех турнирах, где отметился двумя забитыми голами и четырьмя результативными передачами, демонстрируя высокий потенциал и творческую игру на поле. Веб-ресурс Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость примерно в 200 миллионов евро, что подчеркивает статус одного из самых перспективных игроков своего поколения.

Таким образом, будущее Ламина Ямала остается неопределённым, однако интерес со стороны ведущих европейских клубов и его желание прогрессировать на новом уровне могут привести к важным изменениям в его карьерном пути уже в ближайшее время.