Фанатам тель-авивского «Маккаби» запретили посещать матч Лиги Европы против «Астон Виллы»

Дата публикации: 16-10-2025 23:27

Поклонники тель-авивского «Маккаби» не смогут присутствовать на матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против «Астон Виллы». Эта встреча состоится 6 ноября на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

По итогам созванного сегодня заседания, группа по обеспечению безопасности (SAG) официально проинформировала футбольные клубы и УЕФА, что гостевые болельщики не получат разрешения на посещение этого поединка.

Своё решение SAG приняла после получения от полиции графства Уэст-Мидлендс информации о возможных проблемах с обеспечением порядка за пределами арены, а также предупреждения о риске протестов и неспособности оперативно реагировать на ЧП в этот вечер.

«Наш клуб находится в постоянном контакте с израильским «Маккаби» и представительствами местных властей, чтобы максимально учесть все вопросы, касающиеся безопасности зрителей на нашем стадионе и жителей города. Забота о безопасности всех сторон — приоритет для организаторов», — подчёркивается в сообщении англичан на официальном сайте «Астон Виллы».