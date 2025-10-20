Данни Рёль назначен главным тренером «Рейнджерс»

Дата публикации: 20-10-2025 22:24

Немецкий специалист Данни Рёль назначен новым главным тренером шотландского клуба «Рейнджерс» из Глазго, о чём команда официально объявила в своих соцсетях. Контракт с новым наставником рассчитан до лета 2028 года, что свидетельствует о долгосрочных планах шотландского клуба по развитию под руководством немецкого тренера.

До этого пост главного тренера с июня 2025 года занимал Расселл Мартин, однако из-за неудовлетворительных спортивных результатов и неудачных выступлений в чемпионате он вынужден был покинуть команду. В настоящий момент «Рейнджерс» с девятью очками занимает шестую строчку турнирной таблицы шотландского Премьершипа и пока не оправдывает ожиданий болельщиков. Кроме того, на групповом этапе Лиги Европы команда стартовала неудачно, проиграв оба матча: бельгийскому «Генку» со счётом 0:1 и австрийскому «Штурму» со счётом 1:2.

Что касается самого Рёля, он уже успел проявить себя в мировом футболе: ранее он работал ассистентом тренера в таких клубах, как «РБ Лейпциг», «Саутгемптон» и «Бавария», а также входил в тренерский штаб сборной Германии. Последним местом его самостоятельной работы был «Шеффилд Уэнсдей», где он зарекомендовал себя как перспективный наставник. Руководство и фанаты «Рейнджерс» возлагают большие надежды на успех под его руководством и верят, что Данни Рёль сможет вывести команду на новый уровень.