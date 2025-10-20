Хаби Алонсо обратился к Лунину с определённым обещанием.

Дата публикации: 20-10-2025 22:53

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо выразил поддержку украинскому вратарю клуба, Андрею Лунину, который до сих пор не провел ни одной минуты на поле в текущем сезоне. Алонсо подчеркнул, что Лунин заслуживает большего игрового времени и его момент обязательно наступит.

«Ты заслуживаешь играть чаще, я это понимаю. Твое время непременно придет — ты выполняешь свою работу на очень хорошем уровне», — отметил тренер в адрес украинского голкипера.

Планируется, что Лунин дебютирует уже в январе 2026 года в матче 1/16 финала Кубка Испании, где у него будет возможность показать свой класс и помочь команде.

В прошлом сезоне Андрей Лунин провел 14 поединков, в которых пропустил 19 голов и смог сохранить свои ворота в неприкосновенности шесть раз. В новом сезоне пока что он остается запасным и не появлялся на поле ни разу.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к украинскому вратарю проявляет мюнхенская «Бавария», которая рассматривает возможность подписания Лунина в ближайшее трансферное окно.