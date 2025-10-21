Энрике решил выпустить Забарного в следующем матче после провальной игры

Дата публикации: 21-10-2025 00:56

21 октября победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» проведет важный матч в рамках главного еврокубка против немецкого клуба «Байер».

Согласно информации, опубликованной французским изданием Le Parisien, главный тренер парижан Луис Энрике планирует доверить место в основном составе украинскому защитнику Илье Забарному. Ему предстоит выйти на поле вместе с Вильяном Пачо, что говорит о высоком доверии тренера к этим игрокам.

В текущем сезоне Забарный уже сыграл за французскую команду девять матчей и отметился одним забитым голом, что для защитника является хорошим достижением.

Однако стоит отметить, что после последнего матча парижан многие французские СМИ выразили критику в адрес игры Забарного. В том поединке «ПСЖ» допустили три пропущенных гола на своем поле, что вызвало немало вопросов к действиям защиты.

Тем не менее, тренер Луис Энрике продолжает верить в потенциал украинского футболиста и рассчитывает, что в следующем матче он покажет все свои лучшие качества, помогая команде добиться положительного результата против «Байера».