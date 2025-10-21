«Фулхэм» намерен пролонгировать соглашение с Марку Силвой

Дата публикации: 21-10-2025 10:40

Лондонский футбольный клуб «Фулхэм» проявил инициативу по продлению контракта с главным тренером команды Марку Силвой, о чем информирует издание The Athletic.

Действующее соглашение между 46-летним специалистом и клубом рассчитано до завершения текущего сезона и предусматривает опцию выкупа за сумму, составляющую £15 миллионов. По данным СМИ, к Силве уже проявляли интерес такие топ-клубы, как «Манчестер Юнайтед» из Англии и туринский «Ювентус». Однако «дачники» намерены сохранить португальского наставника и вскоре предложить ему долгосрочный контракт, который закрепит сотрудничество сторон на несколько следующих лет.

Марку Силва возглавляет «Фулхэм» с лета 2021 года, а до этого он был главным тренером в ряде известных коллективов Европы: «Эвертон», «Уотфорд», «Халл Сити», «Олимпиакос», «Спортинг» и «Эшторил». За это время специалист зарекомендовал себя как грамотный тактик и управленец, способный решать сложные задачи, несмотря на ограниченные ресурсы клуба. На данный момент команда занимает пятнадцатую позицию в таблице Английской премьер-лиги и продолжает борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Руководство «Фулхэма» рассчитывает, что новая договорённость с тренером поможет обеспечить стабильность и дальнейшее развитие клуба.