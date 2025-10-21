«Барселона» крупно победила «Олимпиакос» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 21-10-2025 22:56

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 прошёл матч между испанской «Барселоной» и греческим «Олимпиакосом». Встреча состоялась на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, где хозяева продемонстрировали впечатляющий футбол. Судил этот поединок швейцарский арбитр Урс Шнидер. Противостояние завершилось убедительной победой сине-гранатовых со счётом 6:1, что позволило «Барсе» набрать важные очки в турнирной таблице.

В составе каталонской команды ярче всех проявил себя полузащитник Фермин Лопес, оформивший хет-трик и ставший настоящим героем встречи. Эффективно играл и вингер Маркус Рашфорд, записавший на свой счёт дубль. Ещё один гол с пенальти забил молодой талантливый нападающий Ламин Ямаль, поразивший ворота соперника с 11-метровой отметки. Единственный гол «Олимпиакоса» не повлиял на итоговый расклад: «Барса» вновь доказала свой высокий класс и превосходство на поле.

В следующем туре коллектив Ханс-Дитера Флика сыграет против бельгийского «Брюгге» 5 ноября, тогда как команда Хосе Луиса Мендилибара встретится с голландским ПСВ днем ранее – 4 ноября. Борьба в группе продолжается и обещает болельщикам новые интересные противостояния.