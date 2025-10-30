02:41 ()
«Байер» одолел «Падерборн 07» в овертайме в матче Кубка Германии

Дата публикации: 30-10-2025 00:36

В 1/16 финала Кубка Германии состоялся напряжённый поединок между командами «Падерборн 07» и «Байер». Встреча проходила на стадионе «Хоум Делюкс Арена» в Падерборне. По итогам захватывающей борьбы победу всё же отпраздновал «Байер», одолев хозяев со счётом 4:2, но сделать это гостям удалось лишь в дополнительное время.

В начале второго тайма, на 58-й минуте, защитник хозяев Феликс Гётце получил прямую красную карточку, оставив «Падерборн 07» вдесятером. Уже спустя две минуты, на 60-й минуте, защитник «Байера» Алехандро Гримальдо воспользовался численным преимуществом и открыл счёт, выведя свою команду вперёд. Однако хозяева проявили характер и на 90-й минуте встречи форвард Стефано Марино сравнял результат, переведя матч в овертайм.

В дополнительное время страсти только нарастали. На 96-й минуте нападающий «Падерборн 07» Свен Михель потряс трибуны вторым голом, однако «Байер» не сдался: защитник Джарелл Куанса на 105+1-й минуте вновь уравнял шансы. Ибрахим Маза стал героем встречи — на 120+2-й минуте полузащитник «Байера» вывел свою команду вперёд. Спустя всего пару минут, на 120+4-й минуте, Маза оформил дубль, окончательно закрепив победу гостей. Таким образом, «Байер» продолжает борьбу за Кубок Германии, оставив «Падерборн 07» за бортом турнира.

