УЕФА обвиняют в плагиате формата еврокубков и требуют возмещения в €20 млн

Дата публикации: 01-11-2025 18:48

Организация MatchVision, возглавляемая чилийским спортивным консультантом Леандро Шара, предъявила серьезные обвинения УЕФА в незаконном использовании инновационного формата соревнований для клубных европейских турниров без соответствующего разрешения.

По информации MatchVision, именно эта компания является разработчиком гибридной системы проведения турниров – так называемого лигового этапа (league phase), известного также как формат POT System. Данный формат с сезона 2024/25 был внедрен в таких престижных турнирах, как Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций.

Как сообщает MatchVision, авторское право на этот формат было зарегистрировано ими в Чили еще в 2006 году. В 2013 году представители компании неоднократно представляли идею функционеров УЕФА, однако принятие формата произошло лишь спустя 11 лет, без должного согласования или коммерческого соглашения. В связи с этим MatchVision требует официального признания своей роли в создании формата, приглашения своих специалистов на мероприятия УЕФА и заключения выгодного партнерского соглашения.

Со своей стороны УЕФА отвергает все обвинения, называя их необоснованными и не подтвержденными фактами. Новый формат Лиги чемпионов состоит в том, что 36 клубов не распределяются на традиционные группы, а играют в едином лиговом режиме, проводя по 8 матчей – 4 дома и 4 на выезде – против разных противников. К тому же, внедрена швейцарская система жеребьевки, которая заменяет классический процесс вытягивания шаров компьютерным случайным подбором соперников.

В исковом заявлении MatchVision требует от УЕФА выплатить компенсацию на общую сумму 20 миллионов евро, а также личную выплату в размере 200 тысяч евро для Леандро Шара. Спор продолжает развиваться, и его исход может иметь значительные последствия для формата проведения европейских клубных турниров.