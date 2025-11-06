«Интер» обыграл «Кайрат» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов

Дата публикации: 06-11-2025 01:48

В рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 на легендарном стадионе «Сан-Сиро», известном также как «Джузеппе Меацца», состоялся зрелищный поединок между итальянским «Интером» и казахстанским «Кайратом». Победу в этом насыщенном событиями и напряжённом матче одержали хозяева поля — миланский клуб выиграл со счётом 2:1.

Обслуживал встречу опытный португальский арбитр Луиш Годинью. На 45-й минуте форвард «Интера» Лаутаро Мартинес сумел открыть счёт, поразив ворота соперника точным ударом. практические сразу после начала второго тайма, на 56-й минуте, футболист «Кайрата» Офри Арад сравнял счёт и вернул интригу игре. Однако спустя всего 11 минут, на 67-й минуте, защитник «Интера» Карлос Аугусто вновь вывел свой клуб вперёд, установив итоговый результат встречи — 2:1.

Благодаря этой победе миланцы теперь занимают лидирующие позиции в сводной таблице Лиги чемпионов, имея 12 очков после четырёх туров. В свою очередь, «Кайрат» с одним набранным очком пока находится в нижней части турнирного рейтинга.

В следующем туре, который состоится 26 ноября, команда Кристиана Киву встретится с мадридским «Атлетико», а подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют важный матч против «Копенгагена».

Напомним, что долгожданный финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт весной на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Титульный поединок состоится 30 мая 2026 года.