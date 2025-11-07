«Спартак» обыграл «Локомотив» в 1/4 финала Кубка России

Дата публикации: 07-11-2025 00:51

В Москве прошёл первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретились столичные команды — «Спартак» и «Локомотив». Игра состоялась на стадионе «Лукойл Арена», а главным судьёй выступил Павел Кукуян. В напряжённой и зрелищной борьбе победу одержали хозяева поля — футболисты «Спартака», завершив встречу с убедительным счётом 3:1 в свою пользу.

Уже на 4-й минуте игры нападающий «Спартака» Ливай Гарсия первым отличился, забив гол после точной передачи с левого фланга. Во втором тайме, на 49-й минуте, защитник «Локомотива» Лукас Фассон в борьбе за мяч срезал его в собственные ворота, увеличив преимущество хозяев. Всего через семь минут, на 56-й минуте, бразильский атакующий полузащитник Маркиньос сделал счёт крупным — 3:0. Однако гости не сдавались: на 67-й минуте Алексей Батраков сократил разрыв, поразив ворота «Спартака». На 80-й минуте «Локомотив» получил шанс забить ещё один мяч с пенальти, однако удар Батракова блестяще парировал голкипер Илья Помазун.

Ответная встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» запланирована на среду, 26 ноября, и пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. По сумме двух матчей определится участник следующего раунда Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026, а проигравшая команда продолжит выступление в Пути регионов, сохраняя шанс на завоевание трофея.