«Наполи» уступил «Болонье» и лишился лидерства в Серии А

Состоялась встреча 11-го тура итальянской Серии А сезона 2025/2026, в которой «Болонья» принимала «Наполи» на домашнем стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Матч проходил при поддержке местных болельщиков и завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 2:0. Главным судьёй на этой игре выступил Даниэле Киффи, которому помогали его ассистенты.

Счёт в матче открыл нападающий «Болоньи» Тейс Даллинга — он поразил ворота гостей на 50-й минуте встречи, реализовав опасную атаку после перерыва. Спустя 16 минут преимущество «Болоньи» удвоил центральный защитник Джон Лукуми, отметившись забитым мячом на 66-й минуте. Оба гола сделали весомый вклад в итоговый успех команды.

Поражение стало для «Наполи» весьма чувствительным, поскольку клуб утратил первую строчку в турнирной таблице Серии А. Теперь неаполитанцы располагаются на втором месте, имея в активе 22 очка после одиннадцати сыгранных матчей. «Болонья» благодаря победе поднялась на пятую позицию и сейчас у неё 21 очко. Лидером чемпионата остаётся «Милан», который также успел набрать 22 балла и теперь опережает «Наполи» лишь по дополнительным показателям.

Матч был насыщен острыми моментами и зрелищной борьбой на каждом участке поля. «Болонья» демонстрировала организованную игру в обороне и эффективные быстрые атаки, что и позволило команде добиться важной победы. Для «Наполи» это поражение стало поводом для анализа игры, ведь впереди ещё значимая часть сезона, в течение которой команда постарается вернуть себе лидерство в чемпионате Италии.