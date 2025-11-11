Стивен Джеррард рассматривается на пост главного тренера «Мидлсбро»

Дата публикации: 11-11-2025 00:12

Бывший капитан «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард, которому сейчас 45 лет, может возглавить футбольный клуб «Мидлсбро», выступающий в английском Чемпионшипе. Как передает The Sun, руководство «Мидлсбро» активно рассматривает кандидатуру именитого специалиста на пост главного тренера. Эта вакансия открылась после ухода нынешнего наставника Роба Эдвардса, и теперь клуб изо всех сил ищет подходящего преемника.

В числе возможных кандидатов на роль нового главного тренера команды, помимо Джеррарда, рассматриваются такие специалисты, как бывший тренер «Борнмута» и «Вулверхэмптона» Гари О’Нил, а также испанец Карлос Коберан, который в последнее время трудится в структуре «Валенсии». Примечательно, что «Мидлсбро» планирует принять окончательное решение уже в начале следующей недели, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в команде и продолжить борьбу за лидирующие позиции в Чемпионшипе.

Тренерская карьера Стивена Джеррарда началась в 2018 году, когда он принял приглашение возглавить шотландский клуб «Глазго Рейнджерс». Под его руководством команда впервые за десять лет стала чемпионом Шотландии в 2021 году, завершив гегемонию «Селтика». За три года работы в «Рейнджерс» Джеррард заслужил репутацию харизматичного и амбициозного наставника, способного вдохновлять футболистов на победные свершения.

После успешного опыта в Шотландии специалист перебрался в Саудовскую Аравию, где два года тренировал местный клуб «Аль-Иттифак». В арабском чемпионате Джеррард набрался нового международного опыта, показал стабильные результаты, а также проявил гибкость в работе с иностранными игроками, что еще больше повысило его тренерскую ценность на мировом рынке.

Ранее в прессе также обсуждался возможный возврат Джеррарда в «Глазго Рейнджерс», особенно после увольнения их тренера Расселла Мартина. Однако теперь английский специалист может начать новый амбициозный проект на родине.

На данный момент после 15 туров сезона 2024/2025 «Мидлсбро» располагается на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своем активе 29 очков. Клуб всерьез ведет борьбу за выход в Премьер-лигу, и приглашение опытного и авторитетного тренера может стать ключевым шагом к достижению этой цели.