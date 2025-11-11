Криштиану Роналду: «Мундиаль-2026 станет моим последним турниром»

Дата публикации: 11-11-2025 20:25

риштиану Роналду признался, что завершение его легендарной карьеры уже не за горами. По словам 40-летнего португальца, впереди у него осталось максимум один-два года активных выступлений, а чемпионат мира-2026 в Северной Америке, скорее всего, станет для него последним крупным турниром.

Об этом Роналду рассказал в видеоинтервью на мероприятии TOURISE в Эр-Рияде. Ранее, в беседе с Пирсом Морганом, форвард уже намекнул, что «скорое» завершение карьеры неизбежно, однако теперь впервые обозначил конкретные сроки.

«Когда я говорю “скоро”, это не через десять лет, — пошутил Криштиану. — Но я действительно наслаждаюсь этим моментом. Когда тебе за сорок, в футболе начинаешь считать месяцы, а не годы. Сейчас я чувствую себя прекрасно — в хорошей форме, забиваю, помогаю “Аль-Насру” и сборной. Но давайте будем честны — “скоро” означает, что мне, вероятно, осталось играть год или два».

Отвечая на вопрос, станет ли чемпионат мира-2026 его последним турниром, Роналду подтвердил:

«Скорее всего, да. Мне будет уже 41 год, и, думаю, это будет тот самый момент, когда пора остановиться. Тем более на таком большом соревновании — лучшего финала карьеры и не придумать».

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» подчеркнул, что не испытывает сожалений и хочет завершить карьеру на позитивной ноте:

«Я в футболе уже 25 лет. Отдал этой игре все, что мог, и горжусь каждым годом. За это время я установил множество рекордов — и в клубах, и в сборной. Это огромное достижение. Но сейчас я просто хочу наслаждаться тем, что имею».

Роналду добавил, что старается ценить каждый момент, ведь прекрасно понимает, что его путь в профессиональном футболе близок к завершению:

«Я живу моментом, получаю удовольствие от тренировок, от матчей, от общения с болельщиками. Когда все это закончится, я хочу оглянуться и сказать: “Да, я сделал все, что мог”».

Напомним, что Криштиану Роналду в настоящее время выступает за саудовский клуб «Аль-Наср», где продолжает демонстрировать высокие результаты, несмотря на возраст. Он остается капитаном сборной Португалии и лидером команды как на поле, так и за его пределами.

Похоже, эпоха одного из величайших футболистов XXI века действительно подходит к концу — но сам Роналду намерен уйти красиво, с высоко поднятой головой.