«Барселона» объявила о первом матче на «Камп Ноу» за 2,5 года

Дата публикации: 17-11-2025 20:05

Каталонская "Барселона" официально объявила о проведении встречи 13-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао на обновлённом стадионе "Спотифай Камп Ноу". Об этом руководство клуба рассказало через свой официальный аккаунт в социальной сети X. Долгожданная игра пройдёт в субботу, 22 ноября, став первой домашней для "Барселоны" на родной арене за последние два с половиной года. Несмотря на тот факт, что вместимость стадиона составляет внушительные 99 354 места, на матч будут допущены лишь 45 тысяч болельщиков. Это связано с тем, что не все этапы лицензирования обновлённого "Камп Ноу" были пройдены, вследствие чего часть трибун остаётся закрытой для посещения зрителями.

Напомним, что последний официальный матч каталонцы проводили на "Спотифай Камп Ноу" ещё 28 мая 2023 года, когда в 37-м туре Примеры уверенно обыграли "Мальорку" со счётом 3:0. Уже после этого встреча арена была закрыта на масштабную реконструкцию, и любимый миллионами болельщиков стадион пустовал на протяжении долгого времени.

Клуб планировал вернуться на "Камп Ноу" только 10 августа 2025 года, о чём было объявлено официально в конце июня. Однако ремонтные работы продвигаются быстрее намеченного графика, что позволило команде рассмотреть возможность вернуться на историческую арену несколько раньше. Всё это время "Барселона" проводила домашние матчи на стадионе "Олимпик Льюис Компанис", который, несмотря на свою вместимость и комфортабельность, всё же не мог полностью передать атмосферу культовой арены, ставшей символом каталонской гордости.

В нынешнем сезоне "Барселона" демонстрирует стабильные результаты в Примере. После 12 сыгранных туров команда Хави занимает второе место в турнирной таблице, набрав в 12 матчах 28 очков. Каталонцы уступают лишь мадридскому "Реалу", который опережает "сине-гранатовых" на три заветных балла. Поклонники ожидают, что возвращение на родной "Камп Ноу" придаст футболистам дополнительный эмоциональный заряд и поможет усилить борьбу за чемпионство.

Возвращение "Барселоны" на "Камп Ноу" стало важнейшим событием не только для поклонников команды, но и для всего испанского футбола. Отреставрированный стадион обещает подарить новые впечатления и вывести уровень проведения матчей на ещё более высокий уровень, соответствующий лучшим стандартам европейских арен. Уже в ближайших играх все желающие смогут вновь ощутить неповторимую атмосферу "Камп Ноу" и поддержать любимую команду в борьбе за новые трофеи.