Матета из «Кристал Пэлас» привлёк внимание «Милана» и нескольких клубов АПЛ

Дата публикации: 29-11-2025 18:14

Центральный нападающий лондонского клуба «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета оказался в центре внимания ведущих европейских футбольных команд. Французский форвард, который уже продолжительное время демонстрирует стабильную игру и отличается результативностью, вызвал интерес представителей как итальянской Серии А, так и топовых клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети Х, уточняя, что на Матету обратили пристальное внимание сразу несколько команд.

Особенно выделяется среди претендентов миланский «Милан». Согласно сведениям источника, руководство «россонери» всерьёз рассматривает вариант с покупкой нападающего уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Ожидается, что итальянский клуб готовит официальное предложение «Кристал Пэлас», чтобы опередить конкурентов и укрепить свою атакующую линию.

Жан-Филипп Матета выступает за «Кристал Пэлас» с 2022 года и за это время стал одним из ключевых игроков команды. В нынешнем сезоне 28-летний футболист сыграл в 21 матче во всех соревнованиях. За этот период форвард забил восемь голов и отметился двумя результативными передачами, подтверждая свой высокий уровень игры. По данным портала Transfermarkt, стоимость французского нападающего оценивается в 35 миллионов евро. Его прогресс не остаётся незамеченным европейскими грандами, для которых Матета может стать ценным усилением в предстоящих турнирных задачах.