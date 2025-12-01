Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в ближайшем туре текущего сезона

Дата публикации: 01-12-2025 13:50

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов может дебютировать в составе парижского клуба в сезоне-2025/2026 уже в ближайшем туре Лиги 1. Как сообщает портал Vipsg со ссылкой на издание L’Équipe, Сафонов может выйти на поле в матче 15-го тура против «Ренна», который пройдет 6 декабря.

Причиной вероятного выхода российского вратаря в старте стало повреждение основного стража ворот французского гранда - Люка Шевалье. Вратарь получил травму во время встречи с «Монако» (поражение 0:1) и теперь вынужден пропустить несколько дней тренировок перед важным матчем с «Ренном». Шевалье был основным вратарём во всех предыдущих встречах команды в этом сезоне и ни разу не пропустил старт игры, благодаря чему уверенно защищал ворота парижан.

Напомним, что Матвей Сафонов пока не провёл ни одного официального матча за «ПСЖ» в текущем сезоне. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, что говорит о доверии со стороны руководства. Возможный дебют Сафонова вызывает интерес как у болельщиков, так и у экспертов, ведь вратарь хорошо проявил себя в своём прежнем клубе и в сборной России. Удачный выход против «Ренна» может стать началом нового этапа в его карьере.