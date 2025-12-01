В Англии рассказали значимые новости о Зинченко

Дата публикации: 01-12-2025 21:07

Фулбек английского клуба «Ноттингем Форест» Александр Зинченко получил серьезную травму, из-за которой пропустил уже семь матчей подряд в Премьер-лиге. Эта травма значительно осложнила его игровой процесс и помешала командной динамике в последних встречах.

По информации от BBC, украинский футболист постепенно возвращается к тренировкам и находится на пути к полноценному восстановлению. Зинченко уже получил разрешение тренерского штаба на индивидуальные занятия на тренировочном поле. Подтверждением этому служат слова главного тренера «лесников» Шона Дайча, который отметил прогресс игрока и его стремление как можно скорее вернуться в основу.

В нынешнем сезоне Зинченко провёл за «Ноттингем Форест» шесть матчей на клубном уровне, однако пока не отметился результативными действиями. Напомним, что аренда Александра в английском клубе рассчитана до конца сезона 2025/26, но отмечается, что арендное соглашение может быть завершено досрочно в зависимости от складывающейся ситуации и состояния игрока.

Несмотря на трудности с травмой, Зинченко продолжает работать над своим восстановлением и уже демонстрирует улучшения, что вселяет надежды как среди болельщиков, так и в тренерском штабе «Ноттингем Форест». Его опыт и мастерство остаются важными для команды, и все с нетерпением ждут момента, когда он вновь сможет полноценно участвовать в матчах и внести значимый вклад в успехи клуба в Премьер-лиге.