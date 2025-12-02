Лука Модрич о Зинедине Зидане: у него была особая аура, и он прекрасно понимал футбол

Дата публикации: 02-12-2025 14:34

Полузащитник «Милана» Лука Модрич поделился своими впечатлениями о сотрудничестве с бывшим главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.

«Одно только достижение — три Лиги чемпионов подряд — заслуживает огромного уважения. Его появление в раздевалке производило невероятное впечатление, мы буквально ловили каждый его жест и слово. Зидан сразу же захватывал внимание, на него хотелось равняться. Мы не только общались с ним, но и тренировались бок о бок, и это был ценный опыт. В тот период, когда он был помощником Анчелотти, он держался более скромно, но в роли главного тренера проявлялся как настоящий лидер и профессионал.

Зидан отличался особой харизмой и аурой, ощущалась его полная вовлечённость в футбол, глубокое понимание игры. Он хорошо знал, что необходимо команде для успеха, тонко чувствовал характеристики каждого игрока и подбирал подход ко всем. Зидан умел требовать, но при этом доверял футболистам, что выражалось в регулярной ротации состава — он действительно давал шанс всем. Это было заметно не только на словах, но и в его действиях. Время под его руководством стало по-настоящему особенным для меня и всей команды», — приводит слова Модрича Footmercato.