Старая школа: 5 вещей, которых нам не хватает в современном футболе

Дата публикации: 08-12-2025 11:30

Международная беттинговая компания 1xBet рассказывает о том, чего сегодня недостает спорту номер один.

Никаких симуляций – только борьба

Посмотрев любой матч 1970-х или 1980-х годов, вы очень сильно удивитесь одной детали: минимальному количеству остановок игры. В те времена арбитры не обращали внимания на мелкие стыки, а футболисты не корчились в агонии после каждого дуновения ветра.

Сегодня игроки активно используют симуляцию, чтобы получить тактическую паузу, потянуть время или выпросить наказание для соперника. Некоторым футболистам и вовсе не нужны причины для демонстрации своих театральных навыков – они просто любят изображать из себя жертв и находиться в центре внимания.

Здоровье игроков всегда должно оставаться в приоритете, но все же приятно, когда футболисты остаются мужчинами и ведут честную борьбу.

Харизматичные личности

Современные звезды бьют голевые рекорды и зарабатывают сотни миллионов долларов, но своим капризным характером напоминают избалованных детей. Глядя на их поведение, начинаешь скучать по культовым футболистам прошлого, которые были незаурядными личностями и великими лидерами.

Свирепый Оливер Кан устраивал дуэль взглядов с несгибаемым Раулем, Дженнаро Гаттузо и Рой Кин заряжали партнеров по команде своей самоотверженной игрой, а Алан Ширер мог устроить нагоняй как дерзкому сопернику, так и наглому партнеру по команде. Звездные футболисты были не просто симпатичными парнями в дорогих побрякушках – они становились настоящими кумирами и достойными примерами для подражания.

Чистые «десятки» и волшебники

За последние годы футбол пережил настоящую тактическую революцию. Тренеры все больше отказывались от классических «десяток», играющих на чистых мячах, и предпочитали им универсалов, способных отрабатывать бокс-ту-бокс. В результате позиция плеймейкера почти полностью исчезла, а вместе с ней исчезли игроки вроде Гаиски Мендьеты, Хуана Романа Рикельме, Месута Озила или Гути. Их разрезные передачи были настоящим искусством, а футбольный интеллект вызывал восхищение.

Современный футбол нацелен на эффективность, поэтому в нем почти не осталось места для настоящих волшебников. Неподражаемые финты Роналдиньо, грациозные движения Зидана и зрелищные трюки Джея-Джея Окочи остались в прошлом - футболисты просто не имеют достаточной свободы действий, чтобы проявить свои индивидуальные качества. Теперь каждый игрок выполняет на поле строго отведенную ему роль, словно часть идеально отлаженного механизма. Такой прагматичный подход дает результат, но с ним футбол теряет частичку своей души.

Верность клубу

История помнит множество футболистов, которые провели всю свою карьеру в одной команде. Паоло Мальдини отыграл 25 лет за Милан, Райан Гиггз выступал исключительно за Манчестер Юнайтед, а Франческо Тотти отказал Реалу, чтобы остаться в Роме. Сегодня игроки редко задерживаются в одном клубе дольше, чем на несколько сезонов. Понятие футбольной верности давно обесценилось.

Вратари с душой форварда

В наше время тяжело представить себе вратаря, который будет исполнять стандартные положения или идти в дриблинг на нескольких соперников. Болельщикам остается лишь вспоминать времена, когда Хосе Луис Чилаверт и Рожерио Сени десятками забивали голы со штрафных. Хотите добавить эмоций в просмотр футбольных матчей? Делайте ставки с лучшими коэффициентами на платформе 1xBet!