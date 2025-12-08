Тренер «Барселоны» Флик: команда стала единой

Дата публикации: 08-12-2025 23:34

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого франкфуртского «Айнтрахта» поделился своим мнением о текущем состоянии каталонской команды.

Флик отметил, что за последние три месяца коллективу пришлось проходить через сложный период - многие игроки были травмированы, из-за чего приходилось грамотно распределять игровое время между футболистами и делать акцент на слаженность. В распоряжении наставника оказалось только шесть здоровых защитников, а потому выдерживать интенсивный уровень игры было намного труднее. В последние минуты матчей усталость проявлялась особенно сильно, но, несмотря на эти трудности, команда стала более сплочённой и уверенной - именно этого, по словам тренера, и добивался тренерский штаб.

«Сегодня утром я сказал парням, что у нас всё в порядке, мы стали более единой командой. Наши игроки умеют демонстрировать высший уровень футбола и заметно прогрессировали по сравнению с тем, как они играли месяц назад. Я хочу выделить Кубарси - ему всего 18 лет, и иногда мы забываем о его молодом возрасте. Например, в матче против «Бетиса» Кубарси выполнил 87 передач, и все - точные. На мой взгляд, это настоящий рекорд Ла Лиги», - цитирует Флика издание Mundo Deportivo.