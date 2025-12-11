Сафонов и Забарный дебютировали вместе за «ПСЖ»

Дата публикации: 11-12-2025 01:55

Голкипер сборной России Матвей Сафонов и защитник национальной команды Украины Илья Забарный впервые одновременно вышли на поле в составе французского клуба "Пари Сен-Жермен". Это исторический момент для обоих футболистов: ранее они ни разу не появлялись вместе в официальных матчах ПСЖ. В отчетной встрече 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против испанского "Атлетика" из Бильбао Забарный вышел на замену после перерыва и присоединился к своему партнеру по команде. На момент написания новости счет оставался ничейным 0:0. Известно, что портал "Чемпионат" ведет текстовую трансляцию этого поединка, предоставляя болельщикам возможность следить за ходом матча в режиме реального времени.

Матвей Сафонов вышел на матч с первых минут и тем самым сыграл свою вторую игру за ПСЖ в текущем сезоне. Напомним, дебют голкипера в сезоне-2025/2026 пришелся на матч 15-го тура Лиги 1 против "Ренна", где парижане победили 1:0, однако тогда Илья Забарный не попал в заявку команды на игру. Теперь же оба футболиста выступают за один клуб и разделяют ответственность на поле.

Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий поединок турнира состоится 30 мая 2026 года, где определится новый обладатель престижного трофея.