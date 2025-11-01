AS: уход Хаби Алонсо из «Реала» - лишь вопрос времени

Дата публикации: 12-12-2025 10:19

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо оказался на грани увольнения. Как сообщает журналист издания AS Хосе Диас, руководство клуба уже всерьез рассматривает вариант с его скорой отставкой. Причем, по информации источника, даже победа над «Алавесом» в рамках 16-го тура испанской Ла Лиги не гарантирует Хаби сохранения своей должности. Работу тренера называют лишь вопросом времени, и обстановка вокруг его будущего становится всё напряжённее.

В клубе перестали видеть в Алонсо фигуру, способную вывести команду из возникшего кризиса. Ситуация усугубилась после поражения «Реала» 10 декабря - тогда мадридцы уступили «Манчестер Сити» со счётом 1:2 в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Этот результат стал ударом для болельщиков и добавил давления на главного тренера.

Хаби Алонсо возглавил «Реал» только этим летом, смело вступив в работу после успешного периода в «Байере», где ранее сумел привести команду к триумфу в Бундеслиге. Однако сейчас долгожданные успехи с мадридцами ещё не наступили, и терпение у руководства тает.

В данный момент «сливочные» после 16 сыгранных туров занимают только второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая лидирующей «Барселоне» четыре очка. Перед Хаби стоит непростая задача - либо в ближайшее время изменить игру и результаты команды, либо готовиться к возможному увольнению и поиску нового клуба.