Цыганков оформил дубль и принес «Жироне» победу над «Реал Сосьедадом»

Дата публикации: 13-12-2025 03:01

Завершился матч 16-го тура испанской Ла Лиги сезона 2025-2026, где встречались команды "Реал Сосьедад" и "Жирона". Поединок прошел на стадионе "Реале Арена" в Сан-Себастьяне. Главный судья встречи - Мигель Анхель Ортис Арьяс. Гости из Жироны одержали волевую победу со счетом 2:1, хотя по ходу встречи уступали в счете.

Счет был открыт на 35-й минуте – нападающий "Реал Сосьедад" Гонсалу Гедеш отличился точным ударом, выведя свою команду вперед. После перерыва игра обострилась, и на 64-й минуте на поле появился российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян, который, однако, не сумел внести серьезного вклада в результат. На 76-й минуте Виктор Цыганков из "Жироны" сравнял счет, а уже на 84-й минуте оформил дубль, принеся своей команде важную гостевую победу.

После этого матча "Реал Сосьедад" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 16 очков после 16 сыгранных матчей. "Жирона" расположилась на 16-й строчке с 15 баллами. По-прежнему лидирует в Ла Лиге "Барселона" с 40 очками, подтверждая свои чемпионские амбиции. Следующий тур обещает еще больше интриги для болельщиков обеих команд.