Рубен Диаш оценил уровень конкуренции в «Манчестер Сити»

15-12-2025 11:58

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился своим мнением о текущем состоянии команды и ее амбициях. Вчера, 14 декабря, “горожане” провели матч 16-го тура английской Премьер-лиги и одержали уверенную победу над “Кристал Пэлас”.

«Я думаю, что в данный момент мы уже находимся в отличной форме, но при этом у нас есть ещё значительный потенциал для роста. Неважно, на каком этапе сезона мы находимся - прошли ли мы 70% пути или 80%, важно помнить, что мы способны прибавить. Это хорошее ощущение и понимание на текущем этапе чемпионата.

Команда движется вперёд и продолжает набирать форму, мы остаёмся конкурентоспособными и уверены в своих силах. Каждый матч для нас - это возможность стать сильнее, мы тщательно работаем над развитием с каждой новой игрой, и именно такой подход помогает нам достигать результатов», - сказал Диаш, согласно аккаунту @City_Xtra в социальной сети X.

На данный момент «Манчестер Сити» с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая всего на два очка от лидирующего «Арсенала» (36 очков). Впереди у команды важные матчи, и борьба за чемпионство продолжается.