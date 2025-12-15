Килиан Мбаппе забил свыше 50% голов «Реала» в нынешнем сезоне

Дата публикации: 15-12-2025 12:01

Французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отличается невероятной результативностью в своем новом клубе. По данным The Touchline, которые были опубликованы в социальной сети X, Мбаппе стал автором 55,3% всех забитых голов "сливочных" в текущем сезоне. В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги мадридцы встречались с "Алавесом", и именно Мбаппе открыл счет в этой встрече. В итоге матч завершился победой "Реала" со счетом 2:1, а вклад Килиана вновь оказался решающим.

Напомним, что французский нападающий выступает за “Реал” с лета 2024 года, перейдя из французского “Пари Сен-Жермен”, а до того защищал цвета “Монако”. В нынешнем сезоне футболист уже провел 25 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, отличился 27 забитыми мячами, а также сделал 4 результативные передачи, подтверждая статус одного из лучших игроков мира по своей эффективности и влиянию на игру команды.

В настоящий момент действующий контракт Килиана Мбаппе с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2029 года, таким образом, мадридский клуб связывает большие надежды с французом на ближайшие годы. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в 200 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих игроков современности.