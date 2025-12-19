Киевское «Динамо» одержало победу над «Ноа» в 6-м туре Лиги конференций

Дата публикации: 19-12-2025 02:11

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором киевское "Динамо" встречалось с армянским клубом "Ноа". Противостояние проходило на стадионе "Арена Люблин" в польском Люблине. Главным арбитром поединка был назначен Юджин Джая (Албания). В результате встречи победу одержала команда из Украины, обыграв соперника со счетом 2:0 и при поддержке своих болельщиков на нейтральном поле.

Счет был открыт на 27-й минуте: отличился форвард "Динамо" Владислав Кабаев, который воспользовался ошибкой защитников соперника и точно поразил ворота "Ноа". Уже во втором тайме, на 50-й минуте, преимущество киевлян укрепил нападающий Матвей Пономаренко, удвоив результат хозяев. Несмотря на дальнейшие попытки обеих команд изменить счет, больше голов зрители так и не увидели. "Ноа" старался навязать борьбу, но оборона киевлян действовала выдержанно и не позволила армянскому клубу отличиться хотя бы раз.

По итогам шести сыгранных встреч общего этапа Лиги конференций киевское "Динамо" заняло 27-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков и завершив своё выступление, не сумев пробиться в стадию плей-офф. "Ноа" расположился в средней части таблицы, имея восемь очков в активе. Впереди армянскую команду ждут матчи стадии 1/16 финала, где им предстоит сразиться за выход в дальнейшие этапы турнира.