«Рома» и «Милан» проявляют интерес к защитнику «Челси»

Дата публикации: 21-12-2025 15:19

Защитник Аксель Дисаси по-прежнему не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески, из-за чего лондонский клуб рассматривает варианты его продажи зимой. Об этом сообщает Milan News 24. Английский клуб открыт к предложениям не только по продаже 27-летнего французского футболиста, но и по его аренде. Наиболее активный интерес к Дисаси проявляют такие команды как "Рома", "Милан", "Ньюкасл" и "Вест Хэм Юнайтед". Эти клубы уже отправили в "Челси" официальные запросы относительно условий возможного трансфера, однако на данный момент переговоры не зашли далеко и находятся на начальной стадии.

Стоит отметить, что сейчас Дисаси тренируется отдельно от основной группы "Челси" и не привлекается к матчам в текущем сезоне. Француз так и не сыграл ни одной официальной встречи за клуб с начала сезона. Действующий контракт защитника с "Челси" рассчитан до лета 2029 года, но в сложившейся ситуации у футболиста могут появиться шансы продолжить карьеру в одном из других сильных европейских чемпионатов. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Дисаси составляет 15 миллионов евро.