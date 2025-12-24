Президент "Фенербахче" Саран провалил тест на наркотики

Дата публикации: 24-12-2025 13:15

Президент знаменитого турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран оказался в центре скандала: как сообщает интернет-издание Fanatik, его тест на наличие наркотических веществ дал положительный результат. По информации источника, анализ волос функционера выявил следы кокаина. Вся полученная информация и результаты экспертизы были переданы в Генеральную прокуратуру Стамбула. Сам Садеттин Саран сейчас находится под подпиской о невыезде и, по некоторым данным, уже дал предварительные объяснения правоохранительным органам.

Садеттин Саран - турецко-американский спортсмен, предприниматель и влиятельный спортивный функционер. В сентябре текущего года он занял пост президента футбольного клуба "Фенербахче". Ранее Саран занимал руководящие должности в спортивных организациях и известен как успешный бизнесмен, активно поддерживающий развитие спорта в стране.

На данный момент "Фенербахче" занимает вторую строчку в таблице турецкой Суперлиги, отставая от лидера, клуба "Галатасарай", на три очка. Несмотря на непростую ситуацию вокруг руководителя, команда продолжает борьбу за чемпионство, демонстрируя стабильные результаты и высокие спортивные амбиции.