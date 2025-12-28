«Ливерпуль» намерен предложить «Реалу» от 50 до 60 млн евро за Родриго

Дата публикации: 28-12-2025 13:02

Клуб АПЛ "Ливерпуль" по-прежнему проявляет интерес к вингеру мадридского "Реала" Родриго Гоэсу. Особую актуальность возможный трансфер приобретает на фоне неопределённости относительно будущего 33-летнего форварда Мохамеда Салаха, который может покинуть команду в ближайшие трансферные окна. Об этом пишет издание Defensa Central.

Как гласит источник, руководство "Ливерпуля" рассматривает вариант предложения мадридскому "Реалу" за 24-летнего бразильца суммы, находящейся в диапазоне от 50 до 60 миллионов евро. При этом подчёркивается, что подобное предложение окажется ниже той суммы, которую мерсисайдцы были готовы выложить за переход Родриго ранее. В прошедшее лето клуб уже проявлял интерес к атакующему игроку, однако тогда официального запроса на трансфер отправлено не было.

В нынешнем сезоне Родриго сумел выйти на поле в составе "сливочных" в 21 поединке всех турниров, где забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с "Реалом" заключён до лета 2028 года, что свидетельствует о долгосрочных планах мадридского клуба на игрока. Тем не менее, по информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Родриго на данный момент составляет 60 миллионов евро, что сопоставимо с суммой, которую готов предложить "Ливерпуль". Таким образом, возможный трансфер может стать одним из самых громких переходов этого года.