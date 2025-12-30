«Васко да Гама» проявляет интерес к Николасу Отаменди из «Бенфики»

Дата публикации: 30-12-2025 15:35

Бразильский футбольный клуб «Васко да Гама» заинтересован в подписании опытного защитника Николаса Отаменди, который сейчас защищает цвета лиссабонской «Бенфики». Аргентинский футболист, которому на данный момент 37 лет, стал основным кандидатом для усиления оборонительной линии команды из Рио-де-Жанейро. По сообщениям издания Diário de Transferências в социальной сети Х, руководство «Васко да Гама» ведёт активные переговоры о трансфере аргентинца в статусе свободного агента. Ожидается, что переход может состояться летом 2026 года, когда у Отаменди завершится контракт с португальским клубом.

Примечательно, что Николас уже знаком с бразильским чемпионатом - в 2014 году он на протяжении полугода защищал цвета «Атлетико Минейро», когда был арендован у «Порту». На данный момент, выступая за «Бенфику», Отаменди провёл в текущем сезоне 28 матчей, отличился двумя забитыми мячами, а также отдал две голевые передачи, подтверждая статус надёжного и универсального защитника.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Николаса Отаменди оценивается приблизительно в 1 миллион евро. Приобретение такого опытного футболиста может существенно усилить защиту «Васко да Гама» и добавить опыта молодым игрокам команды. Болельщики клуба с большим интересом следят за развитием переговоров и надеются увидеть звёздного аргентинца в составе своей команды.