«Вест Хэм» и «Фулхэм» вступили в борьбу за Рахима Стерлинга из «Челси»

Дата публикации: 02-01-2026 14:03

Атакующий полузащитник "Челси" Рахим Стерлинг может в ближайшее время сменить команду. Об этом стало известно из сообщения инсайдера Флориана Плеттенберга, опубликованного в его социальных сетях.

По данным источника, на Стерлинга претендуют сразу два английских клуба из Премьер-лиги - "Вест Хэм Юнайтед" и "Фулхэм". Оба коллектива заинтересованы в приобретении опытного игрока. Для "Фулхэма" Стерлинг рассматривается как приоритетная цель на летнее трансферное окно и клуб уже начал предпринимать активные шаги по организации перехода. Что касается "Вест Хэма", то он также следит за ситуацией вокруг Стерлинга, однако при этом не прекращает изучать альтернативные варианты на рынке.

Отметим, что в текущем сезоне Стерлинг пока не принял участия в официальных матчах за "Челси". Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года, что может стать важным фактором при обсуждении условий возможного трансфера. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро. Сейчас будущее игрока остается неопределенным - уже в ближайшие недели ситуация может измениться.