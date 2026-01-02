«Милан» подтвердил трансфер Никласа Фюллькруга из «Вест Хэм Юнайтед»

Дата публикации: 02-01-2026 19:23

Итальянский клуб «Милан» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Никласа Фюллькруга, который ранее выступал за английский «Вест Хэм Юнайтед». Немецкий форвард присоединился к «россонери» на правах аренды. Соглашение между клубами предусматривает опцию возможного выкупа футболиста после окончания аренды.

В опубликованном заявлении команды говорится: «Милан» рад приветствовать Никласа Фюллькруга, который проведёт ближайший сезон в нашем клубе в статусе арендованного игрока из «Вест Хэм Юнайтед» с дальнейшей опцией выкупа контракта.

Никлас Фюллькруг - уроженец Ганновера, Германия, родился 9 февраля 1993 года. Свою профессиональную карьеру он начал, занимаясь в молодежной академии «Вердера». В дальнейшем футболист играл за такие немецкие клубы, как «Гройтер Фюрт», «Нюрнберг» и «Ганновер 96». В 2019 году он вернулся в «Вердер», где проявил себя в Бундеслиге. Летом 2023 года нападающий стал игроком дортмундской «Боруссии», где провёл очень удачный сезон - в 42 матчах сумел отличиться 15 раз, а среди этих голов были и три мяча, забитые в Лиге чемпионов. Более того, в финале этого главного европейского клубного турнира против мадридского «Реала» Фюллькруг вышел в стартовом составе своей команды.

После окончания сезона в «Боруссии» Никлас Фюллькруг продолжил карьеру в Английской премьер-лиге, перейдя в «Вест Хэм Юнайтед». Кроме того, в ноябре 2022 года, благодаря успешной игре, Фюллькруг впервые получил вызов в национальную сборную Германии и попал в заявку немецкой команды на чемпионат мира по футболу, который проходил в Катаре.

В новом сезоне Никлас Фюллькруг будет выступать за «Милан» под номером 9 - эта информация указана в официальном сообщении итальянского клуба. Болельщики надеются, что сильные стороны и опыт немецкого нападающего помогут команде добиваться новых успехов как в Серии А, так и на европейской арене. Ожидается, что Фюллькруг добавит остроты в атакующие действия «Милана» и станет важной фигурой в тактических схемах тренера.