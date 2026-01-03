«Ливерпуль» может вступить в борьбу с «МЮ» за игрока стоимостью €100 млн

Дата публикации: 03-01-2026 14:03

Ливерпуль проявляет интерес к полузащитнику Брайтона Карлосу Балеба и может составить конкуренцию Манчестер Юнайтед и Тоттенхэму в борьбе за этого талантливого футболиста. Как сообщает издание Caught Offside, переход 22-летнего камерунца может обойтись потенциальным покупателям примерно в 100 миллионов евро - именно такую сумму требует руководство Брайтона за своего ключевого игрока.

По данным источника, в январское трансферное окно сразу несколько ведущих европейских клубов проявили интерес к возможному приобретению Балеба и отправили официальные запросы, однако "чайки" отказались отпускать своего полузащитника посреди сезона. Несмотря на это, в Брайтоне готовы рассмотреть предложения летом, поскольку понимают, что спрос на игрока только растет.

Карлос Балеба выступает за Брайтон с лета 2023 года. За это время он успел провести 96 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и оформил две результативные передачи. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до лета 2028 года, что делает позиции Брайтона на переговорах особенно сильными. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость камерунского полузащитника составляет 60 миллионов евро. Однако высокая конкуренция среди топ-клубов может серьезно увеличить сумму возможного трансфера уже в ближайшее трансферное окно.