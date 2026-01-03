Футболисты «Челси» рассчитывают на назначение Лиама Росеньора главным тренером
Игроки "Челси" ожидают назначения Лиама Росеньора главным тренером после ухода Энцо Марески.
По данным The Telegraph, ранее сообщалось, что главный претендент на эту должность — нынешний тренер "Страсбура" Лиам Росеньор.
"Страсбур" и "Челси" входят в одну группу владельцев — BlueCo. Росеньор уже имел переговоры с представителями руководства лондонского клуба. Несколько ключевых футболистов "синих" обсуждали возможность его прихода, получая подтверждения о том, что именно он является основным кандидатом на пост главного тренера.
В "Челси" хотят сделать ставку на молодого перспективного наставника, который уделяет большое внимание тренировочной работе и полностью соответствует философии клуба. Среди других претендентов на вакансию значится главный тренер "Порту" Франческо Фариоли, но привлечь его во время сезона будет достаточно сложно.
Таким образом, выбор клуба склоняется к Росеньору, который уже зарекомендовал себя в "Страсбуре" как успешный и амбициозный специалист. Под его руководством команда демонстрирует динамичный футбол и прогрессирует на внутренней арене. Эта назначение может стать началом новой эпохи для "Челси", ориентированной на долгосрочное развитие и стабильный рост.