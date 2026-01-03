Футболисты «Челси» рассчитывают на назначение Лиама Росеньора главным тренером

Дата публикации: 03-01-2026 14:12

Игроки "Челси" ожидают назначения Лиама Росеньора главным тренером после ухода Энцо Марески.

По данным The Telegraph, ранее сообщалось, что главный претендент на эту должность — нынешний тренер "Страсбура" Лиам Росеньор.

"Страсбур" и "Челси" входят в одну группу владельцев — BlueCo. Росеньор уже имел переговоры с представителями руководства лондонского клуба. Несколько ключевых футболистов "синих" обсуждали возможность его прихода, получая подтверждения о том, что именно он является основным кандидатом на пост главного тренера.

В "Челси" хотят сделать ставку на молодого перспективного наставника, который уделяет большое внимание тренировочной работе и полностью соответствует философии клуба. Среди других претендентов на вакансию значится главный тренер "Порту" Франческо Фариоли, но привлечь его во время сезона будет достаточно сложно.

Таким образом, выбор клуба склоняется к Росеньору, который уже зарекомендовал себя в "Страсбуре" как успешный и амбициозный специалист. Под его руководством команда демонстрирует динамичный футбол и прогрессирует на внутренней арене. Эта назначение может стать началом новой эпохи для "Челси", ориентированной на долгосрочное развитие и стабильный рост.