«Монако» уступил «Лиону», играя в меньшинстве

Дата публикации: 04-01-2026 00:38

В 17-м туре французской Лиги 1 встретились Монако и Лион. Матч прошёл на домашнем стадионе Монако - Луи II. Главный судья встречи - Жером Бризар. Игра завершилась в пользу гостей, Лион одержал победу с результатом 3:1.

Уже на 12-й минуте монегасков постигла первая неудача - основной вратарь Лукаш Градецки был вынужден покинуть поле из-за травмы и уступил место запасному. Первый гол случился на 38-й минуте: полузащитник Лиона Павел Шульц вывел свою команду вперёд. Однако в компенсированное время первого тайма, на 45+4-й минуте, полузащитник Монако Мамаду Кулибали точным ударом сравнял счёт.

Во втором тайме Павел Шульц вновь проявил себя - на 57-й минуте он оформил дубль и снова вывел свою команду вперёд. Далее ситуация для Монако стала ещё сложнее: на 70-й минуте Кулибали получил красную карточку, оставив хозяев в меньшинстве. Лион грамотно воспользовался численным преимуществом, и на 79-й минуте защитник Абнер забил третий мяч в ворота Монако, окончательно закрепив успех своей команды.

Стоит добавить, что российский полузащитник Монако Александр Головин провёл 77 минут на поле и был активен в атакующих действиях.

На данный момент после 17 туров Монако находится на девятом месте в таблице с 23 очками, а Лион занимает пятую позицию, имея в активе 30 баллов. Турнирная борьба продолжается, и впереди ещё немало интересных матчей.