«Аталанта» одержала минимальную победу над «Ромой» в 18-м туре Серии А

Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А между командами "Аталанта" и "Рома". Победу одержали футболисты из Бергамо, обыграв соперника со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе "Джевисс - Атлети Адзурри д'Италия" в Бергамо. Главным арбитром поединка выступил Микаэль Фаббри, представляющий Фаэнцу.

Единственный и решающий гол в этом матче забил Джорджио Скальвини уже на 12-й минуте, воспользовавшись отличным моментом у ворот "Ромы". Этот ранний гол закрепил преимущество "Аталанты" и стал ключевым эпизодом встречи. Во втором тайме футболисты обеих команд пытались изменить ход встречи, создавая опасные моменты у чужих ворот, но счет на табло остался прежним. На 28-й минуте Джанлука Скамакка также смог отличиться, однако его гол был отменен после просмотра VAR из-за нарушения правил. Арбитры внимательно отнеслись к эпизоду и приняли решение не засчитывать взятие ворот.

После завершения матча "Аталанта" набрала 25 очков и занимает восьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. "Рома" имеет в своем активе 33 очка и располагается на пятом месте. Таким образом, эта победа позволила бергамской команде приблизиться к зонам еврокубков и улучшить свою позицию в Серии А.