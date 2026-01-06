«Вест Хэм» приобрёл нападающего Валентина Кастельяноса у «Лацио»

Дата публикации: 06-01-2026 00:49

Лондонский клуб "Вест Хэм Юнайтед" сообщил на своем официальном сайте о подписании нового нападающего - Валентина Кастельяноса, который до этого принадлежал итальянскому "Лацио". Это усиление должно помочь команде в предстоящих сезонах и повысить атакующий потенциал "молотобойцев". Аргентинский форвард заключил контракт с английским клубом до лета 2030 года с возможностью автоматического продления соглашения ещё на один сезон.

Кастельянос проявил себя в этом сезоне, сыграв за "Лацио" в 12 матчах, где смог забить 2 гола и отдать 3 результативные передачи своим партнерам. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро, что подчеркивает его высокий уровень и перспективность для новых достижений.

Ранее Валентин защищал цвета клубов "Жирона" и "Нью-Йорк Сити", в составе которого стал чемпионом МЛС. Теперь в "Вест Хэме" он рассчитывает получить больше игровой практики и раскрыть свои лучшие качества на полях английской Премьер-лиги. Поклонники ждут его дебюта в новой команде с большими ожиданиями и надеются на удачные выступления аргентинца в АПЛ.