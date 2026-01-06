Флетчер станет главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона
Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Даррен Флетчер будет назначен исполняющим обязанности главного тренера команды до конца текущего сезона. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X. Флетчер сменит на этом посту Рубена Аморима, который был недавно отправлен в отставку руководством клуба.
Согласно информации источника, руководство Манчестер Юнайтед планирует тщательно подойти к выбору нового главного тренера, который станет у руля команды уже следующим летом. На данный момент Даррену Флетчеру доверена задача сохранять стабильность коллектива и бороться за высокие места в АПЛ до завершения текущего футбольного года.
Напомним, что Даррен Флетчер является воспитанником Манчестер Юнайтед, выступал за первую команду с 2002 по 2015 год, провёл за клуб более 200 матчей. С лета прошлого года он работал с молодёжным составом красных дьяволов, проявив себя как перспективный наставник. В настоящее время Манчестер Юнайтед занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, продолжая борьбу за зону Лиги чемпионов и стараясь улучшить свои позиции.