Флетчер станет главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

Дата публикации: 06-01-2026 00:51

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Даррен Флетчер будет назначен исполняющим обязанности главного тренера команды до конца текущего сезона. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X. Флетчер сменит на этом посту Рубена Аморима, который был недавно отправлен в отставку руководством клуба.

Согласно информации источника, руководство Манчестер Юнайтед планирует тщательно подойти к выбору нового главного тренера, который станет у руля команды уже следующим летом. На данный момент Даррену Флетчеру доверена задача сохранять стабильность коллектива и бороться за высокие места в АПЛ до завершения текущего футбольного года.

Напомним, что Даррен Флетчер является воспитанником Манчестер Юнайтед, выступал за первую команду с 2002 по 2015 год, провёл за клуб более 200 матчей. С лета прошлого года он работал с молодёжным составом красных дьяволов, проявив себя как перспективный наставник. В настоящее время Манчестер Юнайтед занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, продолжая борьбу за зону Лиги чемпионов и стараясь улучшить свои позиции.