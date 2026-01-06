«Кайрат» сообщил о расставании с Элдером Сантаной

Дата публикации: 06-01-2026 12:22

Казахстанский клуб «Кайрат» сообщил на своем официальном сайте, что Элдер Сантана покидает команду в связи с завершением действия контракта. 32-летний нападающий из Бразилии больше не является игроком клуба.

Пресс-служба «Кайрата» выразила благодарность футболисту за его профессионализм, самоотдачу и вклад в успехи клуба за время пребывания в команде. В сообщении также отмечается, что клуб желает Элдеру успехов и дальнейших побед на новом этапе футбольной карьеры.

Элдер Сантана присоединился к «Кайрату» в 2024 году и уже в первый сезон помог клубу стать чемпионом страны. Его профессионализм и опыт в значительной степени способствовали успехам команды. К сожалению, в 2025 году он получил серьезную травму, которая не позволила ему выйти на поле до конца сезона, что стало большим ударом для клуба и его болельщиков.

За время, проведенное в составе «Кайрата», бразилец сыграл 31 официальный матч, в которых отличился 5 голами и 3 результативными передачами. Его работа как на поле, так и за его пределами, оставила заметный след в истории клуба.

Болельщики и руководство «Кайрата» надеются, что впереди у футболиста будут новые свершения, а путь вне казахстанского футбола окажется для него успешным и плодотворным.