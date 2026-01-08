Алекс Фергюсон определился с новым тренером Манчестер Юнайтед

Дата публикации: 08-01-2026 00:15

После увольнения Рубена Аморима руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение доверить руководство командой временному тренеру — Даррену Флетчеру, который будет руководить командой в ближайшем матче. Известный наставник Алекс Фергюсон отмечает, что Флетчер является оптимальным кандидатом на пост главного тренера «красных дьяволов».

Гранд шотландского футбола еще в период игровой карьеры Даррена Флетчера был уверен в его будущем тренерском потенциале. После проблем со здоровьем в 2011 году Фергюсон начал целенаправленно готовить хавбека к работе на тренерском поприще, особо подчеркивая его лидерские качества, сильный характер и умение жертвовать собой ради блага коллектива.

