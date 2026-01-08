Балотелли заключил контракт с новым клубом

Дата публикации: 08-01-2026 00:16

Итальянский форвард Марио Балотелли продолжит свою профессиональную карьеру в дубайском клубе "Аль-Иттифак". Об этом сообщил известный журналист Джанлука Ди Марцио.

Согласно информации источника, 34-летний нападающий заключил контракт с "Аль-Иттифаком" сроком на два с половиной года. Команда из Дубая выступает во втором по уровню дивизионе Саудовской Аравии и на данный момент занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата.

Перед переходом в дубайский клуб, Балотелли выступал за итальянский клуб "Дженоа", который покинул летом 2025 года, став свободным агентом. В прошедшем сезоне игрок провел шесть матчей, но не смог записать на свой счёт результативных действий.

Ранее в медиа появлялись слухи о том, что Балотелли может сделать неожиданный шаг в своей карьере, выбрав менее традиционный вариант развития событий, что и подтвердилось заключением контракта с клубом из Саудовской Аравии.