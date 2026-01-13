"ПСЖ" планирует обойти "Барселону" в борьбе за Рэшфорда

Дата публикации: 13-01-2026 12:57

"ПСЖ" проявляет повышенный интерес к нападающему "Барселоны" Маркусу Рэшфорду, права на которого по контракту принадлежат "Манчестер Юнайтед".

Как отмечает издание Marca, парижская команда планирует сделать предложение "красным дьяволам" на сумму в 50 миллионов евро за трансфер английского нападающего. При этом в соглашении об аренде Рэшфорда у каталонцев предусмотрена опция выкупа за 30 миллионов евро.

Стоит напомнить, что "Барселона" арендовала Маркуса Рэшфорда у "Манчестер Юнайтед" летом 2025 года с правом аренды до конца текущего сезона. За это время футболист провел 27 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.

По информации портала Transfermarkt, рынок оценивает стоимость Рэшфорда примерно в 40 миллионов евро.

Таким образом, "ПСЖ" намерен перебить предложение "Барселоны" и выкупить нападающего напрямую у "Манчестер Юнайтед", предложив более высокую сумму за переход. Этот трансфер может серьезно повлиять на расстановку сил в Европе и состав парижского клуба, учитывая впечатляющую форму и потенциал английского форварда.

Кроме того, учитывая активность на трансферном рынке и финансовые возможности парижской команды, переговоры по трансферу Рэшфорда могут развиваться достаточно стремительно. "Барселона" же, несмотря на желание сохранить игрока, может уступить в борьбе с "ПСЖ" из-за разницы в суммах предложения. Все эти обстоятельства делают ситуацию вокруг перехода Рэшфорда крайне интересной для футбольных аналитиков и болельщиков.