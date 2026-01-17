05:50 ()
«Париж» заинтересован в трансфере нападающего Эдина Джеко

Дата публикации: 17-01-2026 01:44

 

«Париж» проявляет интерес к возможному приобретению нападающего «Фиорентины» Эдина Джеко, о чём сообщает издание L'Équipe.

По информации источника, представители французского клуба уже вышли на связь с 39-летним боснийским форвардом. Переговоры находятся на начальной стадии, однако «Париж» всерьёз рассматривает Джеко как потенциальное усиление атакующей линии и конкурента в составе на позиции центрального нападающего. На данный момент контракт Эдина Джеко с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2026 года, что может осложнить переговоры, однако опыт и внушительные достижения нападающего делают его привлекательным вариантом для укрепления состава.

В текущем сезоне Эдин Джеко принял участие в 18 матчах за «Фиорентину» во всех соревнованиях, отличившись двумя забитыми мячами и отдав одну результативную передачу. Напомним, что в сезоне-2024/2025, выступая за турецкий клуб «Фенербахче», босниец показал намного более впечатляющие статистические показатели: на его счету 14 голов и четыре результативные передачи в 37 проведённых играх. По последним данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость опытного нападающего на сегодняшний день оценивается в 1,5 миллиона евро.

Французский клуб продолжает следить за ситуацией и изучает возможность приобретения Джеко в ходе ближайшего трансферного окна, рассчитывая, что его опыт и профессионализм помогут команде добиться своих целей в национальном чемпионате и на европейской арене.

