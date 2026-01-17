«Челси» и «Манчестер Юнайтед» готовы поспорить за голкипера из Серии А стоимостью €60 млн

Дата публикации: 17-01-2026 01:45

К столичным грандам английского футбола - Челси и Манчестер Юнайтед - проявляют интерес к 26-летнему вратарю Ромы Милу Свилару. Итальянский клуб оценивает сербского стража ворот в 60 миллионов евро, о чем стало известно из сообщения Caught Offside.

Согласно информации источника, столь высокая запрашиваемая сумма делает вероятность зимнего трансфера Свилара в один из английских топ-клубов довольно низкой, однако в летнее трансферное окно переговоры могут выйти на новый уровень. Обе команды продолжают искать усиление на позиции вратаря и рассматривают кандидатуру серба в качестве долгосрочного решения для своего состава.

Миле Свилар присоединился к Роме летом 2022 года и с тех пор стал одним из ключевых игроков римского клуба. За это время он провел 112 матчей во всех турнирах, в 41 встрече сохранив свои ворота "сухими". Контракт Свилара с Ромой рассчитан до лета 2030 года, что говорит о намерении итальянцев не расставаться с ним в ближайшее время. При этом, по данным авторитетного портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро, что значительно ниже суммы, которую требует руководство Ромы за своего голкипера.

Ожидается, что к лету борьба за сербского вратаря может развернуться между британскими грандами и другими топ-клубами Европы. Следим за развитием ситуации вокруг возможного перехода Миле Свилара, который уже успел зарекомендовать себя как один из самых перспективных вратарей Серии А.