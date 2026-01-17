Тренер «Челси» Росеньор требует от футболистов мыть руки и собирать Lego

Дата публикации: 17-01-2026 01:47

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор ввел в команду необычные нововведения - он учит футболистов правильно мыть руки и организует конкурсы по сборке конструктора Lego. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно информации источника, в клубе недавно прошло специальное собрание, посвященное вопросам гигиены. Руководство «Челси» во главе с Росеньором особое внимание уделяет предотвращению распространения вирусных заболеваний среди игроков. Тренер не только акцентирует важность мытья рук, но и контролирует, чтобы спортсмены действительно следовали правилам гигиены в повседневной жизни.

Кроме этого, Росеньор поощряет игроков принимать участие в командных конкурсах по сборке конструктора Lego. По мнению наставника, такие занятия способствуют укреплению коллектива, помогают футболистам раскрывать свои творческие способности и лучше взаимодействовать друг с другом вне футбольного поля. Это создает непринужденную и дружелюбную атмосферу внутри команды, что важно для достижения успеха в сезоне.

Напомним, «Челси» объявил о назначении Росеньора новым главным тренером 6 января, после увольнения Энцо Марески. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги «Челси» сейчас занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в активе 31 очко после 21 сыгранного матча.