Роналду опередил Месси по числу просмотров страницы в Википедии с 2008 года

Дата публикации: 18-01-2026 20:56

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в топ-10 самого популярного рейтинга просмотренных страниц в Википедии, заняв шестое место. Рейтинг был опубликован фондом Wikimedia, который управляет интернет-энциклопедией «Википедия». Исследование охватило период с 2008 года по сегодняшний день и включило 25 страниц, собравших наибольшее количество посещений за всё это время.

В общей сложности страницу Криштиану Роналду в Википедии открывали более 209 миллионов раз - это шестой результат в истории платформы. Его ближайший соперник, аргентинский форвард Лионель Месси, оказался на 11-й строке рейтинга: ресурс с информацией о Месси привлек около 169 миллионов просмотров. Примечательно, что среди всех спортсменов именно эти два футболиста смогли пробиться в престижный список самых популярных страниц энциклопедии - остальные участники топ-25 представляют другие сферы деятельности.

Топ-5 страниц по количеству просмотров за всю историю Википедии:

1. Список смертей по годам - 647 025 321.

2. США - 328 501 200.

3. Дональд Трамп - 325 397 973.

6. Криштиану Роналду - 209 262 818.

11. Лионель Месси - 169 027 752.

