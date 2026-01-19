Футбольная федерация Марокко собирается подать в суд на КАФ и ФИФА из-за событий финала Кубка Африки

Дата публикации: 19-01-2026 23:13

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) выступила с официальным заявлением после поражения национальной сборной Марокко в драматичном финале Кубка африканских наций. В решающем поединке с командой Сенегала марокканцы уступили со счетом 0:1 в дополнительное время. Особое внимание вызвал эпизод на последних минутах второго овертайма, когда судья назначил пенальти в ворота сборной Сенегала. После этого сенегальские футболисты выразили резкий протест и временно покинули поле, не согласившись с решением арбитра. Однако на 90+24-й минуте Браим Диас, игрок Марокко, попытался реализовать 11-метровый удар, пробив в стиле "паненка", но голкипер Эдуард Менди отразил этот удар, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В заявлении Королевской марокканской футбольной федерации указано: "Королевская марокканская футбольная федерация публично сообщает о намерении обратиться в суд на Конфедерацию африканского футбола (КАФ) и ФИФА в связи с отказом сборной Сенегала продолжать финальный матч и событиями, произошедшими после назначения пенальти. Стоит отметить, что эксперты и большинство специалистов признали решение арбитра справедливым и соответствующим правилам игры. Мы убеждены, что этот эпизод существенно повлиял на ход встречи и моральное состояние наших футболистов, что в итоге сказалось на результате финала."

Также федерация выразила благодарность марокканским болельщикам за невероятную поддержку, которую они оказывали на протяжении всего турнира. Федерация отмечает вклад каждого, кто поддерживал национальную команду и способствовал успеху этого футбольного соревнования. Отдельно подчеркивается, что преданность болельщиков вдохновляет игроков бороться до конца и служит примером единства и спорта.