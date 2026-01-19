Юрген Клопп высказался о возможной работе в мадридском «Реале»

Дата публикации: 19-01-2026 23:15

Экс-наставник дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал свою позицию в отношении работы в мадридском "Реале".

- На данный момент меня полностью устраивает текущее положение. Нет желания что-либо менять или думать о новых проектах. Я не беспокоюсь, когда появляются слухи о том, что у "Реала" якобы есть интерес ко мне. Даже если подобное обсуждается в СМИ, я воспринимаю это, как обычные спекуляции, - отметил Клопп.

Он также добавил: - Сейчас мой ответ - нет. Я не могу с уверенностью сказать "никогда", ведь в будущем многое может измениться, но пока не думаю, что мое мнение изменится. Могу посоветовать клубам: перед увольнением тренера нужно точно понимать, кто сможет его заменить, и сохранять реализм в ожиданиях, - приводит слова немецкого специалиста издание AS.

Стоит напомнить, что недавно появилась информация об интересе команды из Мадрида к опытному немецкому тренеру.

На текущий момент "Реал" уволил Хаби Алонсо, который возглавлял команду с лета 2025 года. Его преемником стал другой бывший футболист мадридского клуба - Альваро Арбелоа. После 20 сыгранных туров "сливочные" располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея 48 очков в своем активе. Это говорит о высокой конкуренции и стремлении "Реала" к новым успехам.