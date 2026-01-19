«Шальке» предложил Эдину Джеко вариант трансфера

Дата публикации: 19-01-2026 23:16

Шальке-04 сделал официальное предложение о трансфере нападающему Фиорентины Эдину Джеко. Об этом сообщил известный журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации Плеттенберга, главный тренер Шальке, Мирон Муслич, уже провёл переговоры с боснийским нападающим и обсудил детали возможного перехода во второй дивизион чемпионата Германии. Напомним, ранее в СМИ уже появлялись слухи о том, что к опыту и мастерству Джеко проявляет интерес и французский ПСЖ. Однако теперь комплектованием атакующей линии боснийца озаботился Шальке-04.

В текущем сезоне футболист отыграл 18 матчей за Фиорентину во всех соревнованиях, сумев отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. В сезоне 2024-2025 годов, выступая за турецкий Фенербахче, Джеко сумел оформить 14 голов и отдал 4 результативные передачи в 37 встречах. По сведениям портала Transfermarkt, рыночная стоимость боснийского форварда на сегодняшний день оценивается примерно в 1,5 миллиона евро. Не исключено, что летом он может сменить клуб и продолжить карьеру в Германии.